Шурыгин заявил, что новые беспилотники ВСУ способны долететь до Урала

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новые украинские беспилотники несут серьёзную угрозу и требуют постоянной работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, Киев пожертвовал скоростью дрона и отдал предпочтение дальности полёта. За счёт экономичного двигателя беспилотники способны долететь не только до Москвы, но и до Урала, указал эксперт.

"Вопрос состоит в том, какая будет система управления, какой будет режим и высота полёта. Это требует от нас серьёзной коррекции ПВО, потому что мы видели примеры, когда дроны долетали до Белгородской, Калужской областей", — отметил он в эфире "Первого канала".

Необходимо разворачивать аэростаты, поднимающие радиолокационные станции на высоту, с которой дроны хорошо просматриваются.

"Я думаю, что Украина готовит много премьер под весеннее наступление, нужно быть готовыми", — отметил Шурыгин.

Он не исключил, что ВСУ могут нанести массовый налёт на российские объекты в преддверии наступательных манёвров.