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Шурыгин заявил, что новые беспилотники ВСУ способны долететь до Урала

1:08
Силовые структуры

Новые украинские беспилотники несут серьёзную угрозу и требуют постоянной работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин заявил, что новые беспилотники ВСУ способны долететь до Урала

По его словам, Киев пожертвовал скоростью дрона и отдал предпочтение дальности полёта. За счёт экономичного двигателя беспилотники способны долететь не только до Москвы, но и до Урала, указал эксперт.

"Вопрос состоит в том, какая будет система управления, какой будет режим и высота полёта. Это требует от нас серьёзной коррекции ПВО, потому что мы видели примеры, когда дроны долетали до Белгородской, Калужской областей", — отметил он в эфире "Первого канала".

Необходимо разворачивать аэростаты, поднимающие радиолокационные станции на высоту, с которой дроны хорошо просматриваются.

"Я думаю, что Украина готовит много премьер под весеннее наступление, нужно быть готовыми", — отметил Шурыгин.

Он не исключил, что ВСУ могут нанести массовый налёт на российские объекты в преддверии наступательных манёвров.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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