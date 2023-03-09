Полковник Матвийчук объяснил, почему ВС РФ не наносят удары по Верховной Раде

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Центры принятия решений есть гражданские, комбинированные и военные. Российская армия наносит удары по последней категории, в которую входят командные пункты ВСУ, где отдаются приказы по ведению боевых действий. Об этом заявил главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с Pravda.Ru.

Однако на данный момент ВС РФ не бьют по гражданским центрам, поскольку Москва надеется на переговоры, указал эксперт. Если сейчас будут нанесены удары по Верховной Раде, то Киев будет разрушен полностью.

"Мы пока выполняем требования не разрушать гражданские объекты, так как некоторые из них являются жизнеобеспечивающими", — объяснил полковник.

Преступления киевского режима может остановить только победа России, которая наступит после решительного наступления, считает собеседник Pravda.Ru.

"Ещё ни один вооружённый конфликт не был выигран обороной", — подчеркнул Матвийчук.