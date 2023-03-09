РВ: боевики ВСУ показали видео пылающей базы в Бахмуте после удара российских войск

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео эвакуации украинских боевиков с базы в Артёмовске (Бахмуте) после удара российских войск. Кадры опубликовали в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".

Боевик снимает охваченное огнём здание, которое, было когда-то гражданским объектом, возможно, школой или домом. При этом он говорит на английском, украинском и польском языках, заявляя, что солдаты не хотят уезжать, так как очень "здесь привыкли". В это же время его сослуживцы выносят уцелевшие вещи.

Ранее появилось видео разгромленной во время отступления из Артёмовска колонны бронетехники ВСУ.