Военкоры показали разгромленные колонны техники ВСУ под Бахмутом: снова Иловайский котёл

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В соцсетях появились кадры, снятые отступающими из Артёмовска (Бахмута) боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео опубликовали в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".

Вдоль дороги, по которой едут на броне всушники, видны разгромленные точным огнём российской артиллерии колонны техники: танки автомобили и бронемашины противника превращены в груды металла. Всё это напоминает повторение Иловайского котла, отмечают авторы канала.

Ранее в Сети появилось видео, на котором БМП-2 ВСУ пытается вырваться из Артёмовска, проламывая частный сектор, поскольку дорога простреливается военными России.