В соцсетях появились кадры, снятые отступающими из Артёмовска (Бахмута) боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео опубликовали в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".
Вдоль дороги, по которой едут на броне всушники, видны разгромленные точным огнём российской артиллерии колонны техники: танки автомобили и бронемашины противника превращены в груды металла. Всё это напоминает повторение Иловайского котла, отмечают авторы канала.
Ранее в Сети появилось видео, на котором БМП-2 ВСУ пытается вырваться из Артёмовска, проламывая частный сектор, поскольку дорога простреливается военными России.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.