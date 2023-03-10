В Угледаре ВСУ осознали провал и прикрываются заградотрядами из наёмников и нацбатов

Украинские боевики понимают безвыходность собственной ситуации в Угледаре, но стараются удержать город, не считаясь с потерями, рассказал командир группы снайперов Тихоокеанского флота с позывным Ярый.

Он пояснил, что за населённый пункт сейчас идут тяжёлые бои, так как солдат ВСУ лишили возможности отступить под натиском российских войск. Для этого в Угледар перебросили зарядотряды, состоящие из наёмников и нацбатов, добавил военнослужащий в интервью агентству RT.

Ярый также отметил, что недостаток профессиональных снайперов неприятель пытается компенсировать средствами контроля, поэтому все высокие сооружения в городе оснастил обзорными поворотными камерами для поиска позиций ВС РФ.

Накануне стало известно, что российским подразделением удалось закрепиться на окраинах Красногоровки, откуда ВСУ обстреливают Донецк.