Украинские боевики понимают безвыходность собственной ситуации в Угледаре, но стараются удержать город, не считаясь с потерями, рассказал командир группы снайперов Тихоокеанского флота с позывным Ярый.
Он пояснил, что за населённый пункт сейчас идут тяжёлые бои, так как солдат ВСУ лишили возможности отступить под натиском российских войск. Для этого в Угледар перебросили зарядотряды, состоящие из наёмников и нацбатов, добавил военнослужащий в интервью агентству RT.
Ярый также отметил, что недостаток профессиональных снайперов неприятель пытается компенсировать средствами контроля, поэтому все высокие сооружения в городе оснастил обзорными поворотными камерами для поиска позиций ВС РФ.
Накануне стало известно, что российским подразделением удалось закрепиться на окраинах Красногоровки, откуда ВСУ обстреливают Донецк.
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