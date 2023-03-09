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РИА Новости: ВС РФ закрепились на окраинах Красногоровки, откуда ВСУ обстреливают Донецк

Силовые структуры

Подразделения Вооруженных сил России смогли закрепиться на окраине города Красногоровки, севернее Авдеевки. Именно оттуда националисты обстреливали мирные города ДНР.

РИА Новости: ВС РФ закрепились на окраинах Красногоровки, откуда ВСУ обстреливают Донецк

Информацией о продвижении российских сил поделился офицер с позывным "Саймон" в интервью журналистам агентства РИА Новости.

"На первой улице этого населённого пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка", — пояснил боец.

Он добавил, что для сохранения личного состава перед атакой ВС РФ позиции боевиков были обстреляны из "Градов" и "Солнцепёков".

Ранее украинский генштаб подтвердил в своей сводке выход российских подразделений на окраины Северска.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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