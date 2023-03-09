РИА Новости: ВС РФ закрепились на окраинах Красногоровки, откуда ВСУ обстреливают Донецк

Подразделения Вооруженных сил России смогли закрепиться на окраине города Красногоровки, севернее Авдеевки. Именно оттуда националисты обстреливали мирные города ДНР.

Информацией о продвижении российских сил поделился офицер с позывным "Саймон" в интервью журналистам агентства РИА Новости.

"На первой улице этого населённого пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка", — пояснил боец.

Он добавил, что для сохранения личного состава перед атакой ВС РФ позиции боевиков были обстреляны из "Градов" и "Солнцепёков".

Ранее украинский генштаб подтвердил в своей сводке выход российских подразделений на окраины Северска.