Подразделения Вооруженных сил России смогли закрепиться на окраине города Красногоровки, севернее Авдеевки. Именно оттуда националисты обстреливали мирные города ДНР.
Информацией о продвижении российских сил поделился офицер с позывным "Саймон" в интервью журналистам агентства РИА Новости.
"На первой улице этого населённого пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка", — пояснил боец.
Он добавил, что для сохранения личного состава перед атакой ВС РФ позиции боевиков были обстреляны из "Градов" и "Солнцепёков".
Ранее украинский генштаб подтвердил в своей сводке выход российских подразделений на окраины Северска.
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