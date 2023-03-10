РВ: точный удар артиллерии ВС РФ уничтожил группу солдат ВСУ в районе Сватово-Кременной

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведывательное подразделение группировки "Отважные" обнаружило спрятанную в лесу точку, где проходила ротация украинских боевиков.

Некоторое время разведчики наблюдали за местностью с беспилотника, пока не дождались появления сразу двух взводов неприятеля.

"Координаты были переданы, и вместе с артиллерией наши бойцы подловили и уничтожили группу всушников в момент замены", — сообщает издание "Русская весна".

Судя по предоставленному видео с дрона, снаряд попал точно между автомобилями противника, буквально "разорвав" группу боевиков и уничтожив технику.

Ранее боец Тихоокеанского флота рассказал, что неприятелю удаётся удерживать Угледар за счёт заградотрядов из наёмников и нацбатов.