Разведывательное подразделение группировки "Отважные" обнаружило спрятанную в лесу точку, где проходила ротация украинских боевиков.
Некоторое время разведчики наблюдали за местностью с беспилотника, пока не дождались появления сразу двух взводов неприятеля.
"Координаты были переданы, и вместе с артиллерией наши бойцы подловили и уничтожили группу всушников в момент замены", — сообщает издание "Русская весна".
Судя по предоставленному видео с дрона, снаряд попал точно между автомобилями противника, буквально "разорвав" группу боевиков и уничтожив технику.
Ранее боец Тихоокеанского флота рассказал, что неприятелю удаётся удерживать Угледар за счёт заградотрядов из наёмников и нацбатов.
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