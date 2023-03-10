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РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры

1:18
Силовые структуры

Киевский режим запустил рукотворный процесс регулирования уровня воды в Днепре. В Запорожской и Днепропетровской областях он стремительно снижается. При этом в верховьях реки в Белоруссии — растёт. Военные эксперты считают, что так Украина готовится к контрнаступлению на вошедшие в 2022 году в состав РФ территории.

РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры

Не исключается, что весной обмелевший Днепр и его притоки будут использованы для организации атаки на Мелитополь и Бердянск.

"Снижение уровня воды в Днепре позволит ВСУ использовать понтонные переправы на Запорожском направлении для переброски вооружения и наступления на юг для отрезания сухопутного коридора, ведущего на территорию Крымского полуострова", — пишут военные корреспонденты "Русской Весны", ссылаясь на аналитиков.

Они полагают, что "весенняя наступательная кампания" ВСУ начала приобретать всё более четкие контуры. Для реализации планов на Украину активно перебрасывают танковые мостоукладчики немецкого и американского производства.

Также отмечается, что западные союзники Киева не скрывают факта подготовки сил киевского режима к наступлению на территории России.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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