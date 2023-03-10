Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для армии Украины

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступательная операция Киева в Запорожской области может обернуться полным провалом для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Он не исключил, что контратака националистов приведёт к концу режима украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, военные ВСУ "получат сполна", если решат развернуть масштабные бои на Запорожском направлении. Чиновник также добавил, что Киев способен начать наступление только по приказу "вашингтонского обкома".

"Это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военнослужащие создали в регионе глубоко эшелонированную оборону для отражения возможного контрнаступления ВСУ.