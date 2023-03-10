Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подполковник Марочко: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя под Кременной
РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры
Военкома в Одесской области требуют уволить за танец на 8 марта под русскую песню
Немецкий политик Кизеветтер призвал опустошить все склады боеприпасов ФРГ ради ВСУ
Макгрегор: "Мы недооценили русских, и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу"
Постпредство РФ: многие страны не захотели видеть "беззубый мирный план" Зеленского
РВ: точный удар артиллерии ВС РФ уничтожил группу солдат ВСУ в районе Сватово-Кременной
Леонков: ВС России с помощью "Кинжалов" поразили особо важные объекты на Украине
Рожин: ВСУ не могут применить переданные США первые умные бомбы JDAM-ER

Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для армии Украины

0:58
Силовые структуры

Наступательная операция Киева в Запорожской области может обернуться полным провалом для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для армии Украины

Он не исключил, что контратака националистов приведёт к концу режима украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, военные ВСУ "получат сполна", если решат развернуть масштабные бои на Запорожском направлении. Чиновник также добавил, что Киев способен начать наступление только по приказу "вашингтонского обкома".

"Это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военнослужащие создали в регионе глубоко эшелонированную оборону для отражения возможного контрнаступления ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
МО РФ: ВС России нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
Новая тактика РФ выводит из строя артиллерию ВСУ — Шурыгин
Новая тактика РФ выводит из строя артиллерию ВСУ — Шурыгин
Последние материалы
Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для армии Украины
РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры
"Батюшка, благословите не поститься!" Можно ли облегчить пост?
Военкома в Одесской области требуют уволить за танец на 8 марта под русскую песню
Немецкий политик Кизеветтер призвал опустошить все склады боеприпасов ФРГ ради ВСУ
Автомобили знаменитостей, которые ушли с молотка за баснословные деньги
GR: в Штатах нашли виновницу того, что мир оказался на грани войны. Это Виктория Нуланд
Макгрегор: "Мы недооценили русских, и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу"
Постпредство РФ: многие страны не захотели видеть "беззубый мирный план" Зеленского
РВ: точный удар артиллерии ВС РФ уничтожил группу солдат ВСУ в районе Сватово-Кременной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников