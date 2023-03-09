Балицкий: военные РФ готовы к отражению контрнаступления ВСУ в Запорожской области

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные создали в Запорожской области глубоко эшелонированную оборону для отражения возможного контрнаступления украинской армии, сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий.

По его словам, администрация Запорожской области внимательно следит за поступлением оружия, боеприпасов и экипировки в российские подразделения. Он отметил, что за январь и февраль на снабжение ВС России в регионе потратили порядка 400 миллионов рублей.

"Мы готовимся к контрнаступлению ВСУ, у нас достаточно крепкая двойная линия", — подчеркнул Балицкий в эфире "России 24".

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина сможет организовать наступление на регион, если соберёт группировку, состоящую более чем из 40 тысяч военнослужащих, а также перебросит технику, в том числе западного образца, к местам потенциальных боевых действий.