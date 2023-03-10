Военно-политическое командование Украины перебрасывает новые резервы на Артёмовское направление, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, Киев может приказать боевикам ВСУ, прибывшим в район Артёмовска, обороняться или переходить к наступательным действиям. Он также добавил, что рядом с городом замечено большое количество украинской военной техники.
"На северо-западе и юго-западе от Артёмовска отмечается увеличение группировки противника", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.
Ранее врио руководителя ДНР Денис Пушилин сообщил, что националисты пытались реализовать контратаку на одном из участков боевых действий в Артёмовске, однако ВС России сорвали планы Киева, отразив все удары.
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