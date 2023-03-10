Марочко: командование ВСУ наращивает группировку войск под Артёмовском

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военно-политическое командование Украины перебрасывает новые резервы на Артёмовское направление, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, Киев может приказать боевикам ВСУ, прибывшим в район Артёмовска, обороняться или переходить к наступательным действиям. Он также добавил, что рядом с городом замечено большое количество украинской военной техники.

"На северо-западе и юго-западе от Артёмовска отмечается увеличение группировки противника", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее врио руководителя ДНР Денис Пушилин сообщил, что националисты пытались реализовать контратаку на одном из участков боевых действий в Артёмовске, однако ВС России сорвали планы Киева, отразив все удары.