Пушилин: армия Украины пыталась контратаковать на одном из участков в Артёмовске

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались организовать контратаку на одном из участков в Артёмовске, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

По его словам, российские военнослужащие сорвали планы ВСУ, отбив атаку. Он также добавил, что подразделения РФ продолжают продвигаться вперёд на Артёмовском направлении спецоперации.

"Противник пытался контратаковать на одном из участков, но ничего не получилось", — подчеркнул Пушилин в эфире "России 24".

Ранее украинский солдат сообщил, что ситуация в Артёмовске с каждым днём ухудшается для киевского режима. Как пояснил военнослужащий, западные страны по-прежнему поставляют оружие ВСУ, однако оно уже не помогает в этой зоне боевых действий.