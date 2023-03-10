Солдат украинской армии с позывным "Шульц" рассказал о сложной ситуации в Артёмовске. По его словам, боевики ВСУ признаются, что от российских войск спрятаться практически невозможно.
"Да слов нет. Выходят русские как на зайчиков и всё", — отметил солдат.
Ранее солдаты украинской армии записали видеообращение из Артёмовска. Их подразделение состоит на 60 процентов из мобилизованных без военного опыта, подчеркнули боевики ВСУ.
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