Боевик ВСУ о происходящем в Артёмовске: "Русские выходят как на зайчиков"

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдат украинской армии с позывным "Шульц" рассказал о сложной ситуации в Артёмовске. По его словам, боевики ВСУ признаются, что от российских войск спрятаться практически невозможно.

"Да слов нет. Выходят русские как на зайчиков и всё", — отметил солдат.

Ранее солдаты украинской армии записали видеообращение из Артёмовска. Их подразделение состоит на 60 процентов из мобилизованных без военного опыта, подчеркнули боевики ВСУ.