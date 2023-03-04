Боевики ВСУ заявили Зеленскому, что их отправили погибать в Артёмовск

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты украинской армии записали видеообращение, адресованное президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Боевики заявили, что их подразделение, которое состоит на 60 процентов из мобилизованных без военного опыта, направили в Артёмовск погибать.

По словам одного из военнослужащих, из-за отсутствия необходимой подготовки и огневой поддержки подразделение понесло большие потери. Однако командование ВСУ никак не реагирует на жалобы солдат и снова отправляет их на передовую.

"Морально-психологическое состояние личного состава очень низкое. Ухудшается с каждым днём. В связи с большими потерями обращаем ваше внимание на отсутствие логистического обеспечения и своевременной эвакуации раненых, которые становятся двухсотыми", — заявил солдат на видео, опубликованном в Telegram-канале Даниила Безсонова.