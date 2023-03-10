ISW: бои за Артёмовск поставлены на паузу, ВС РФ обходят город

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступательная операция российских сил на Артёмовск (Бахмут) вошла во временную тактическую паузу, отметили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Сейчас под контролем ВС РФ находится вся восточная часть города, но данных об атаках на центральные районы Артёмовска аналитики из США не имеют, гласит регулярная сводка ISW.

"Войска РФ продвинулись к северо-западу от Бахмута 9 марта на фоне увеличения темпов российских наступательных операций в этом районе", — уточнили специалисты.

Они также признали, что армия России возобновила наступление в районе Угледара.

Ранее стало известно, что Киев удерживает мобилизованных солдат на Угледарском направлении с помощью заградотрядов из наёмников и нацбатов.