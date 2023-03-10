Военкор Котенок: в 2023 точно будут переговоры по Украине, Россию попытаются сломать

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В этом году точно будут переговоры по Украине. Важно, с чем к ним подойдёт Россия. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Репортёр считает, что здесь возможны два варианта: либо противник продавит и сломает нас, либо мы удержим и сломаем его. И во втором случае снова появляются две развилки.

Если противник "посыпется", Запад принудит Россию к переговорам, и придётся договариваться.

"На 3-5 лет будет демаркационная линия с "вялой" войной ДРГ и ракетными обстрелами. Вариант ДНР последних 8 лет", — считает военкор.

Если мы не удержим, тогда в какой-то момент их остановит Запад, заставит переговариваться, а нас внутри будут пытаться расшатать, почти как в 1917-м, предположил он.

Также есть вариант, сдержать наступление украинской армии, крепко сломав их и перехватив инициативу, поскольку общество на Украине испытывает усталость от восьми лет войны в Донбассе, заключил журналист.