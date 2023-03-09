Глава ЦРУ Бёрнс: следующие полгода будут самыми критичными для конфликта вокруг Украины

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, ссылаясь на данные разведки, что следующие полгода будут критичны для Украины.

По словам Бёрнса, самыми критичными на поле боя на Украине станут следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть.

По тем же оценкам, российские военные смогут добиться тактических успехов, но разведка США не считает, что они будут значительными, подчеркнул глава ЦРУ в ходе слушаний в комитете конгресса.

Ранее в литовской разведке предположили, что Россия сможет вести военные действия на Украине ещё два года.