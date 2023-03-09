Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, ссылаясь на данные разведки, что следующие полгода будут критичны для Украины.
По словам Бёрнса, самыми критичными на поле боя на Украине станут следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть.
По тем же оценкам, российские военные смогут добиться тактических успехов, но разведка США не считает, что они будут значительными, подчеркнул глава ЦРУ в ходе слушаний в комитете конгресса.
Ранее в литовской разведке предположили, что Россия сможет вести военные действия на Украине ещё два года.
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