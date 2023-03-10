Киев и Москва дошли до того накала противостояния, за которым последует некое событие, итогом которого будет демилитаризация левобережной части Незалежной.
Об этом сообщил украинский политолог Михаил Чаплыга.
По его словам, об этом свидетельствуют удары русских уже не просто по электростанциям, а по машинным залам. А дальше будут нанесены удары по мостам, пишет "ПолитНавигатор".
"И перед мостами были опробованы две вещи — русские запустили полуторатонную управляемую бомбу с высоты 14 километров, эта бомба покруче, чем ядерное оружие", — отметил эксперт.
Логика времени говорит, что к началу лета начнется "китайский" сценарий: демилитаризация Левобережья, а две области юга и две области востока Россия вместе с Китаем считают "уже там", отметил Чаплыга.
Он добавил, что для реализации этого сценария уже и готовится некое военное событие.
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