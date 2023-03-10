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Макгрегор: "Мы недооценили русских, и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу"

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Силовые структуры

Армия, которую Соединённые Штаты вооружили на Украине, уничтожена.

Макгрегор: "Мы недооценили русских, и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу"

Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, Вашингтон недооценил русских, и теперь "мы сидим, уставившись на происходящую катастрофу", глядя, как украинцы теряют тысячи людей в сутки, а это, ни много, ни мало, целый батальон.

"Мы не восприняли всерьёз обеспокоенность России, мы думали, что это возможность нанести ей урон. Все, чего мы добились, — это ослабили НАТО, навредили собственной репутации, а теперь вынуждены признать, что совершили ошибку и должны прийти к соглашению", — отметил бывший военный чиновник минобороны США.

Если американцы этого не сделают, то ничто не остановит русских от того, чтобы в этом году форсировать Днепр, занять столицу Украины и дойти до границы Польши, подытожил Макгрегор.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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