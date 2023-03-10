Рогов назвал железную дорогу слабым местом Киева

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поставки западного вооружения на Украину зависят от состояния железнодорожной инфраструктуры, поэтому её уничтожение является приоритетной задачей ВС РФ. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он считает, что следующий этап спецоперации будет заключаться в уничтожении железнодорожных путей. Власти Незалежной смогут быстро восстановить рельсы, однако заменить повреждённый участок дороги будет довольно сложно, указал Рогов.

По его мнению, именно железная дорогая является самым слабым местом киевского режима, поскольку в случае её поражения ВСУ не смогут получать ценные грузы от западных кураторов.

"Хочется верить, что следствием ударов российских сил мы увидим и снарядный голод у ВСУ, и отсутствие живой силы противника", — отметил Рогов в беседе с ТАСС.