Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Бали ужесточат контроль за поведением и внешним видом туристов
Александров призвал Россию объявить Украине войну в случае наступления ВСУ на Крым
NetEase: схватка с Россией идёт по сценарию, который стал сюрпризом для Запада
Лия Ахеджакова поблагодарила поклонников, приславших ей более 15 тысяч писем: "Тронута бесконечно"
РВ: опубликованы видеокадры "дороги смерти" в районе Артёмовска
МК: Гундаров объяснил, что Польша ставит на границе с РБ "зубы дракона" из-за боязни ответа России
Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в Донецкой Народной Республике
Папа Римский: конфликт на Украине движим интересами нескольких «империй»
Войска ВСУ готовятся нанести контрудар в Артёмовске по ВС РФ на следующей неделе

Рогов назвал железную дорогу слабым местом Киева

0:53
Силовые структуры

Поставки западного вооружения на Украину зависят от состояния железнодорожной инфраструктуры, поэтому её уничтожение является приоритетной задачей ВС РФ. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов назвал железную дорогу слабым местом Киева

Он считает, что следующий этап спецоперации будет заключаться в уничтожении железнодорожных путей. Власти Незалежной смогут быстро восстановить рельсы, однако заменить повреждённый участок дороги будет довольно сложно, указал Рогов.

По его мнению, именно железная дорогая является самым слабым местом киевского режима, поскольку в случае её поражения ВСУ не смогут получать ценные грузы от западных кураторов. 

"Хочется верить, что следствием ударов российских сил мы увидим и снарядный голод у ВСУ, и отсутствие живой силы противника", — отметил Рогов в беседе с ТАСС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
РВ: бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
Стало известно, как сбежавшие из РФ актёры живут за границей
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
Последние материалы
На Бали ужесточат контроль за поведением и внешним видом туристов
Александров призвал Россию объявить Украине войну в случае наступления ВСУ на Крым
NetEase: схватка с Россией идёт по сценарию, который стал сюрпризом для Запада
Лия Ахеджакова поблагодарила поклонников, приславших ей более 15 тысяч писем: "Тронута бесконечно"
РВ: опубликованы видеокадры "дороги смерти" в районе Артёмовска
МК: Гундаров объяснил, что Польша ставит на границе с РБ "зубы дракона" из-за боязни ответа России
Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в Донецкой Народной Республике
Папа Римский: конфликт на Украине движим интересами нескольких «империй»
2023 Jeep Grand Cherokee 4xe PHEV стоит много, чтобы сэкономить немного
Белый сигнал на светофоре: пешеходы за углом или роботы могут ехать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников