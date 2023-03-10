Боевики ВСУ назвали "русским тиром" дорогу из Бахмута на Часов Яр

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) отметили, что российские войска увеличили темпы наступления в районе Бахмута (Артёмовска). Кроме того, эксперты вынуждены признать, что ВСУ несут колоссальные потери в регионе.

Согласно опубликованной сводке ISW, ВС РФ намерены сосредоточить оперативные усилия к северо-западу от Бахмута, чтобы создать условия для будущих наступательных операций, направленных против укрепрайонов ВСУ в населённом пункте Хромово.

Эксперты "Военного обозрения" отметили, что этот посёлок расположен на выезде из Бахмута в сторону Часова Яра недалеко от трассы, которая находится под контролем украинской армии. Однако сами боевики ВСУ называют дорогу "русским тиром" из-за постоянного артиллерийского огня ВС РФ.