МК: Гундаров объяснил, что Польша ставит на границе с РБ "зубы дракона" из-за боязни ответа России

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Противотанковые ежи и бетонные "зубы дракона" устанавливают со стороны Польши по всей границе с Белоруссией. Зачем военные это делают и кого пытаются сдерживать, объяснил капитан 1-го ранга, военный эксперт Владимир Гундаров.

На Польшу никто не собирается нападать, но уже с октября прошлого года производится укрепление границы со страной-соседкой. На то есть несколько причин, считает эксперт. Украина готовит провокацию на белорусской границе, целью которой будет вызов недовольства населения РБ тем, что Минск поддерживает спецоперацию.

Если это действительно так, то зона боевых действий расширится, поэтому желание Варшавы укрепить свои границы понятно, отметил Гундаров в разговоре с "МК". Кроме того, Польша активно участвует в конфликте, посылая своих полицейских в некие миссии по расследованию "преступлений" военных ВС РФ, обещая передать истребители и поставляя танки для ВСУ.

"Ничего удивительного, что за свои действия Польша опасается получить "ответку". А отправить её удобнее всего с территории Белоруссии. Польшу и Россию всё-таки пока разделяет территория Украины, а Белоруссию и Польшу сразу разделяет граница. Потому они там кругом и ставят "зубы дракона". Хотя, я думаю, они прекрасно понимают, что если нам понадобится, мы эти зубы быстро обломаем", — заключил эксперт.