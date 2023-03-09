Руководитель Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава отправила Киеву 10 танков Leopard 2 модели А4.
"Наши союзники передадут технику Украине в очень скором времени", — добавил министр во время пресс-конференции с журналистами.
Вместе с этим глава военного ведомства напомнил о существовании танковой коалиции альянса НАТО. Известно, что эти страны пообещали поддерживать ВСУ.
По информации Блащака, Украина от Канады получит восемь танков, от Норвегии — восемь единиц техники, от Испании — шесть.
Ранее Германия пообещала в марте поставить Киеву танки Leopard 2 с обученными бригадами.
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