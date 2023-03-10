Российские военные продолжают уничтожать технику и живую силу украинской армии в "артёмовской ловушке". Под обстрел при попытке сбежать из Артёмовска (Бахмута) попала очередная колонна боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на выезде из города.
Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны". Они также публикуют оказавшееся в их распоряжении видео, снятое самими украинскими боевиками.
Отмечается, что грузовики были расстреляны из стрелкового вооружения. На заднем плане виден горящий автомобиль.
Ранее в Сети появилось видео пылающей базы ВСУ в Бахмуте после удара российской артиллерии.
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