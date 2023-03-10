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Военный эксперт Перенджиев: возможен прорыв ВСУ в Белгородской области и переход границы РФ

1:37
Силовые структуры

В Киеве заявляют о планах предпринять контрнаступление через два месяца. К чему готовятся украинские военные, и каким может быть направление удара? На эти вопросы ответил Pravda.Ru член экспертного совета организации "Офицеры России" политолог Александр Перенджиев.

Военный эксперт Перенджиев: возможен прорыв ВСУ в Белгородской области и переход границы РФ

Анализ обстановки показывает, что возможно контрнаступление, прежде всего, в сторону Крыма или в сторону Мелитополя. Это примерные планы. Возможен план прорыва к старым границам в Белгородской области и её переход. Такой момент действительно просматривается, отметил аналитик.

"Но всё-таки хотелось бы обратить внимание на тот момент, что здесь ключевое слово не "контрнаступление", а — "дайте оружия и денег". Это же происходит на фоне того, что уже из Вашингтона идут сигналы, знаки по поводу того, что "халява" скоро закончится и денег им оружия просто так давать уже не будут. Надо как-то подумать, чем расплачиваться", - добавил эксперт.

По мнению политолога, в Киеве могли решить, что расплачиваться — это значит готовить наступление. И им, может быть, даже и неважно, куда наступать.

"Будут они наступать, бросать людей в топку, ещё больше жертвовать своими гражданами только лишь для того, чтобы доказать Западу, что они нужны ему, что они воюют с Россией. Но всё равно люди когда-то кончаются. Даже у Запада кончаются какие-то ресурсы. Всё-таки где-то они начинают израсходоваться", - заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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