Военкор Котенок: ВСУ готовят прорыв границы России и высадку десанта в Крыму

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся нанести удар на нескольких направлениях, из которых одно-два будут основными. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок.

Он отметил, что вдоль берега Днепра всё чаще находят закопанные акваланги. Противник группами переходит под водой, пытается просачиваться на левый берег.

Репортёр считает, что переход диверсантов через границу в Брянскую область — это только разведка боем, и Киев готовится бросить через границу и ввести в бой сеть таких групп на Брянском, Курском, Белгородском направлениях.

Перейти границу могут 10-20 диверсионно-разведывательных групп по 20-30 человек, это немного, но задача их — навести шороху и "кошмарить" наше приграничье, добавил военкор в своём Telegram-канале.

По его мнению, через два-три дня после вылазки ВСУ попробуют нанести удар условно в Донбассе или на Мелитополь, параллельно с этим попытаться форсировать Днепр вплоть до высадки десанта в Крыму.

Расчёт противника делается на то, что система при такой конфигурации может "затроить" из-за медленной скорости принятия управленческих решений.

"Противнику очень нужно, чтобы у нас посыпались тыл и оборона. Именно этот расчёт позволяет им надеяться на успех одновременного удара в нескольких местах", — заключил Котенок.