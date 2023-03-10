Подберёзкин: украинской армии не хватит ресурсов для нападения на Запорожье

Военный эксперт Алексей Подберёзкин оценил шансы ВСУ захватить Запорожскую область.

Политолог предупредил, с наступлением весны украинская армия будет активнее стараться прорваться к Запорожью, потому что погода для этого будет уже гораздо более соответствующей.

Однако захватить регион ВСУ не смогут, уверен эксперт.

"Но дело в том, что в этих краях очень сильное укрепление, которое не так легко разбить", — пояснил Подберёзкин в разговоре с "Вечерней Москвой".

По словам эксперта, осуществить наступление на Запорожье ВСУ не смогут физически, российские военные будут зорко за этим следить.

"Любая военная техника, которую они попытаются внедрить в Запорожскую область, будет уничтожена залпом дивизиона РСЗО "Торнадо-С"", — добавил Подберёзкин.