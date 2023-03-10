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Маляр: ситуация в Бахмуте обострена, противник пытается прорвать оборону ВСУ

0:37
Силовые структуры

Ситуация в Бахмуте (Артёмовске) обострена, противник продолжает наступление и пытается прорвать оборону ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в пятницу вечером в своём Telegram-канале.

Маляр: ситуация в Бахмуте обострена, противник пытается прорвать оборону ВСУ

По словам представителя силового ведомства, украинские военные делают всё возможное, чтобы не дать российским войскам реализовать свои намерения.

Сегодня появились сообщения, что боевики ВСУ взорвали в Бахмуте памятник истребителю на юго-западной окраине города, у которого они ранее любили фотографироваться.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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