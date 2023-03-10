Ситуация в Бахмуте (Артёмовске) обострена, противник продолжает наступление и пытается прорвать оборону ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в пятницу вечером в своём Telegram-канале.
По словам представителя силового ведомства, украинские военные делают всё возможное, чтобы не дать российским войскам реализовать свои намерения.
Сегодня появились сообщения, что боевики ВСУ взорвали в Бахмуте памятник истребителю на юго-западной окраине города, у которого они ранее любили фотографироваться.
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