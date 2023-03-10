Президент Франции Макрон заявил о намерении помочь Украине с контрнаступлением

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал о целях Запада в отношении Украины. Как подчеркнул президент, Париж намерен оказывать Киеву поддержку.

"Наше желание — помочь Украине начать контрнаступление", — заявил глава Франции в ходе пресс-конференции по итогам встречи с британским коллегой Риши Сунаком.

Как отметил Макрон, ВСУ намерены контрнаступать.

Известно, что французский руководитель и премьер Британии обсудили не только Украину, но и оборону стран, экономическое сотрудничество.

Ранее Сунак сообщил, что Лондон и Париж обучат морских пехотинцев ВСУ.