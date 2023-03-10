Великобритания и Франция пообещали обучить украинских морпехов

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава правительства Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон и Париж намерены тренировать морских пехотинцев ВСУ.

"Мы договорились обучать военных, чтобы помочь Киеву добиться решительного превосходства в боях", — подчеркнул премьер, слова которого приводит Sky News.

Ранее политик сказал, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. По мнению Сунака, для Запада приоритетом являются поставки ВСУ ресурсов и обучение военных. Как отметил руководитель правительства королевства, перед началом диалога у Киева должна быть "наилучшая позиция".