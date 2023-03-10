Глава правительства Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон и Париж намерены тренировать морских пехотинцев ВСУ.
"Мы договорились обучать военных, чтобы помочь Киеву добиться решительного превосходства в боях", — подчеркнул премьер, слова которого приводит Sky News.
Ранее политик сказал, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. По мнению Сунака, для Запада приоритетом являются поставки ВСУ ресурсов и обучение военных. Как отметил руководитель правительства королевства, перед началом диалога у Киева должна быть "наилучшая позиция".
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