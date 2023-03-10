Алаудинов: ВСУ попытаются разблокировать Артёмовск силами трёх группировок

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти готовы бросить любое количество солдат в Артёмовск, чтобы нанести имиджевую потерю России. В ближайшее время ВСУ попытаются разблокировать город, который находится в оперативном окружении. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, сама операция по разблокированию Артёмовска планируется руководством блока НАТО. И на данный момент с этой целью сконцентрированы три группировки украинских военных.

Командир "Ахмата" также выразил уверенность, что сделать это Киеву не удастся. Он также заметил, что пока не видел в районе Артёмовска немецкие танки Leopard.