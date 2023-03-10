Украина сожгла собственный истребитель Су-27 ради постановочного видео

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские Telegram-каналы распространяли информацию, что диверсанты якобы подожгли российский истребитель Су-27 на аэродроме в Приморском крае. Однако кадры оказались фейком: Украина подожгла собственный самолёт, чтобы снять постановочное видео.

По данным Telegram-канала "Война с фейками", на нижней части крыла Су-27 находится жёлто-синий круг. Эта эмблема наносится только на украинские самолёты. На истребителях ВКС РФ обычно нет никаких рисунков, за редким исключением можно увидеть красные звёзды.

"Вероятно, для создания фейка пришлось поджечь какой-то аварийный самолёт ВСУ или Су-27, который стоит в музее украинских воздушных сил в Виннице", — полагают специалисты.