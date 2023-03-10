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Кадыров похвастался трофейным ПЗРК "Стингер" и пообещал вернуть его НАТО

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Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал военные трофеи, которые захватили бойцы в зоне спецоперации. Он поблагодарил НАТО за предоставленное вооружение и пообещал вернуть изученную технику наёмникам.

Кадыров похвастался трофейным ПЗРК "Стингер" и пообещал вернуть его НАТО

"Правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

На опубликованных кадрах глава Чечни продемонстрировал американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) "Стингер" и управляемую ракету советского производства "Игла".

"Вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас", — указал Кадыров.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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