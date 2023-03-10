Кадыров похвастался трофейным ПЗРК "Стингер" и пообещал вернуть его НАТО

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал военные трофеи, которые захватили бойцы в зоне спецоперации. Он поблагодарил НАТО за предоставленное вооружение и пообещал вернуть изученную технику наёмникам.

"Правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

На опубликованных кадрах глава Чечни продемонстрировал американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) "Стингер" и управляемую ракету советского производства "Игла".

"Вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас", — указал Кадыров.