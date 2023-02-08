Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине. В ходе боёв они уничтожают противника по всей линии боевого соприкосновения. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередных успехах армии РФ.
В ходе атаки под Донецком бойцы ВС России уничтожили иностранных наёмников, захватив трофеи.
Отмечается, что штаб-сержант армии Соединённых Штатов Америки Вебер попытался в ужасе скрыться, оставив собственную военную форму и портянки. Соответствующие фото разместили военкоры.
Ранее сообщалось о доказательствах расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ.
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Отец одного из призывников получил пулю в попытке отбить сына у украинских спецслужб.