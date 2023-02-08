РВ: военные ВС РФ уничтожили наёмников ВСУ из США и захватили трофеи в ходе атаки под Донецком

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине. В ходе боёв они уничтожают противника по всей линии боевого соприкосновения. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередных успехах армии РФ.

Одежда штаб-сержанта армии США Вебера

В ходе атаки под Донецком бойцы ВС России уничтожили иностранных наёмников, захватив трофеи.

Отмечается, что штаб-сержант армии Соединённых Штатов Америки Вебер попытался в ужасе скрыться, оставив собственную военную форму и портянки. Соответствующие фото разместили военкоры.

Ранее сообщалось о доказательствах расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ.