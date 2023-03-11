"Кочующие" 120-миллиметровые миномёты выполняют важную роль на линии боевого соприкосновения, они уничтожают опорные пункты противника, бронетехнику и личный состав боевиков.
За год спецоперации тактика применения миномётных расчётов претерпела серьёзные изменения, рассказал старший наводчик Сергей.
Сейчас функция целеуказания для артиллерии возложена на разведывательные беспилотники, в связке с которыми применяются "кочующие миномёты".
"Главный козырь "кочующего миномёта" — внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы", — пояснил боец.
По его словам, расчёту нужно всего несколько минут для открытия огня по заданным координатам, после чего по выявленным целям "насыпают" более трех десятков 120-миллиметровых мин.
Ранее американские военные аналитики заявили, что боевые действия за Артёмовск поставлены на паузу и российские силы решили обойти город.
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