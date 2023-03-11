Наводчик расчёта "кочующих миномётов": наши главные козыри — внезапность и скорость

"Кочующие" 120-миллиметровые миномёты выполняют важную роль на линии боевого соприкосновения, они уничтожают опорные пункты противника, бронетехнику и личный состав боевиков.

За год спецоперации тактика применения миномётных расчётов претерпела серьёзные изменения, рассказал старший наводчик Сергей.

Сейчас функция целеуказания для артиллерии возложена на разведывательные беспилотники, в связке с которыми применяются "кочующие миномёты".

"Главный козырь "кочующего миномёта" — внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы", — пояснил боец.

По его словам, расчёту нужно всего несколько минут для открытия огня по заданным координатам, после чего по выявленным целям "насыпают" более трех десятков 120-миллиметровых мин.

Ранее американские военные аналитики заявили, что боевые действия за Артёмовск поставлены на паузу и российские силы решили обойти город.