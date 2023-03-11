Позиционные бои в районе островов на Днепре у Херсона продолжаются. В распоряжении военкоров "Русской Весны" оказались кадры уничтожения российскими военными украинских диверсантов, которые проникли в частные дома.
Отмечается, что разведчики из Крыма следили за спецгруппой ВСУ, которая высадилась с лодок и зашла в посадку.
На кадрах показаны фрагменты корректировки огня зажигательными боеприпасами и миномётами по месту сосредоточения украинских боевиков.
Ранее было опубликовано видео, на котором разведчики ВС РФ вычисляют позиции ВСУ у Херсона и атакуют их бомбами.
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