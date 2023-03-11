РВ: российские разведчики выследили и уничтожили спецгруппу диверсантов ВСУ под Херсоном

Позиционные бои в районе островов на Днепре у Херсона продолжаются. В распоряжении военкоров "Русской Весны" оказались кадры уничтожения российскими военными украинских диверсантов, которые проникли в частные дома.

Отмечается, что разведчики из Крыма следили за спецгруппой ВСУ, которая высадилась с лодок и зашла в посадку.

На кадрах показаны фрагменты корректировки огня зажигательными боеприпасами и миномётами по месту сосредоточения украинских боевиков.

Ранее было опубликовано видео, на котором разведчики ВС РФ вычисляют позиции ВСУ у Херсона и атакуют их бомбами.