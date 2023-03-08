Российские военные продолжают охотиться на боевиков украинской армии на фронте у Херсона во временно оккупированной части Херсонской области. Военкоры "Русской Весны" публикуют новое видео в своём Telegram-канале.
Разведчики ВС РФ на квадрокптерах Mavic 3 вычисляют укрытия и позиции противника у берегов Днепра, атакуют их бомбами и наводят артиллерию.
Ранее в Сети появилось видео, на котором российские танкисты одним точным выстрелом уничтожили частный дом с укрывшимися в нём боевиками ВСУ на островах под Херсоном.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.