Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Sohu: Москва устроила сюрприз в советском стиле рядом с побережьем США
Полковник Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие, чтобы русские не дошли до Польши
Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине в вошёл в "финальную стадию"
РВ: боевик ВСУ показал воронку от прилёта — "портал в ад"
Генсек НАТО Столтенберг: Украина может потерять контроль над Артёмовском в ближайшие дни
Средний платеж российского ипотечника превысит 30 тысяч рублей в месяц
Дочь Ивана Охлобыстина пожаловалась на угрозы: "Желаю сдохнуть, как собака в канаве"
Германия пообещала в марте отправить на Украину танки Leopard 2 с обученными бригадами
Юморист Тимур Батрутдинов стал новым ведущим КВН вместо Александра Маслякова

РВ: разведчики ВС РФ вычисляют позиции боевиков ВСУ у Херсона и атакуют их бомбами

Силовые структуры

Российские военные продолжают охотиться на боевиков украинской армии на фронте у Херсона во временно оккупированной части Херсонской области. Военкоры "Русской Весны" публикуют новое видео в своём Telegram-канале.

Разведчики ВС РФ на квадрокптерах Mavic 3 вычисляют укрытия и позиции противника у берегов Днепра, атакуют их бомбами и наводят артиллерию.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российские танкисты одним точным выстрелом уничтожили частный дом с укрывшимися в нём боевиками ВСУ на островах под Херсоном.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Названо имя боевика ВСУ, расстрелянного на камеру

Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.

В войсках ВСУ назвали имя попавшего на видео расстрелянного боевика
ВС РФ ликвидировали под Бахмутом одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло
Потомственный нацист Да Винчи уничтожен под Артёмовском
Дешёвая российская нефть обеспечивала постройку немецких автобанов, которая может остановиться
В США сообщили, что Зеленский тайно подаёт сигнал бедствия Байдену из Бахмута
Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин
ВСУ уже применяют "умные бомбы" JDAM — генерал США Хекер
Боевики ВСУ портят NLAW и бросают их, чтобы ракеты убивали российских военных
Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Марьинки и начали штурм Победы
Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Марьинки и начали штурм Победы
Последние материалы
Sohu: Москва устроила сюрприз в советском стиле рядом с побережьем США
Полковник Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие, чтобы русские не дошли до Польши
Многогранная, гостеприимная, колоритная — всё это о ней, о Грузии!
Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине в вошёл в "финальную стадию"
Жизнь под землёй — реальность или утопия?
РВ: боевик ВСУ показал воронку от прилёта — "портал в ад"
Генсек НАТО Столтенберг: Украина может потерять контроль над Артёмовском в ближайшие дни
Средний платеж российского ипотечника превысит 30 тысяч рублей в месяц
Дочь Ивана Охлобыстина пожаловалась на угрозы: "Желаю сдохнуть, как собака в канаве"
Германия пообещала в марте отправить на Украину танки Leopard 2 с обученными бригадами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников