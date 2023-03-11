Китай добился серьёзного прогресса в разработке гиперзвукового оружия.
Об этом сообщило издание Blomberg, отметив, что Пекин уже развернул ракеты, которые способны поражать американские базы в Тихом океане.
Разведуправление Пентагона сообщило, что КНР с 2000-х годов интенсивно и целенаправленно инвестирует в технологию по развитию гиперзвуковых ракет. Наряду с этим в Китае с 2014 года разрабатывается межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.
Как сказал главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пол Фрейстлер, летом 2021 года оружие показало, что может поражать цель в любой точке планеты.
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