Blomberg: Китай развернул гиперзвуковые ракеты для поражения баз США в Тихом океане

Китай добился серьёзного прогресса в разработке гиперзвукового оружия.

Об этом сообщило издание Blomberg, отметив, что Пекин уже развернул ракеты, которые способны поражать американские базы в Тихом океане.

Разведуправление Пентагона сообщило, что КНР с 2000-х годов интенсивно и целенаправленно инвестирует в технологию по развитию гиперзвуковых ракет. Наряду с этим в Китае с 2014 года разрабатывается межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.

Как сказал главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пол Фрейстлер, летом 2021 года оружие показало, что может поражать цель в любой точке планеты.