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Blomberg: Китай развернул гиперзвуковые ракеты для поражения баз США в Тихом океане

Силовые структуры

Китай добился серьёзного прогресса в разработке гиперзвукового оружия.

Blomberg: Китай развернул гиперзвуковые ракеты для поражения баз США в Тихом океане

Об этом сообщило издание Blomberg, отметив, что Пекин уже развернул ракеты, которые способны поражать американские базы в Тихом океане. 

Разведуправление Пентагона сообщило, что КНР с 2000-х годов интенсивно и целенаправленно инвестирует в технологию по развитию гиперзвуковых ракет. Наряду с этим в Китае с 2014 года разрабатывается межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.

Как сказал главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пол Фрейстлер, летом 2021 года оружие показало, что может поражать цель в любой точке планеты. 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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