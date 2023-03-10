Соскин: США закрывают денежный поток на Украину

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украину идут тяжёлые времена — американская помощь иссякнет к лету, а страна в отложенном дефолте без экономики и половины населения.

Об этом сообщил украинский экономист и политолог Олег Соскин.

По его словам, Вашингтон больше не будет продлевать экономическую помощь киевской власти, и даже устроит аудит ранее выданного, о чем сказали в Палате представителей.

"Эти 45 млрд долларов, которые были выделены Украине, они заканчиваются летом. И новую помощь, я думаю, уже никто не выделит. Маккарти чётко сказал, что лавочка к лету закроется", — в эфире своего блога заявил эксперт.

Создан комитет с серьёзными полномочиями, идёт проверка каждого цента, потраченного всеми структурами — это более 100 млрд долларов, которые переданы Украине.

Ситуация для Киева очень плачевная — денег нет, страна — банкрот, экономика уничтожена уже более, чем на 60 процентов. Порядка десяти миллионов человек уже уехало из страны. Режим Зеленского полностью нарушает Конституцию, идут массовые аресты, СБУ открыла охоту на людей, подытожил киевлянин.