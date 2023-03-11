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РВ: танк "Отважных" снайперским выстрелом поразил опору с камерой наблюдения ВСУ

0:43
Силовые структуры

В распоряжении корреспондентов "Русской Весны" оказалось видео уничтожения снайперским выстрелом из танка группировки "О" ВС РФ камеры наблюдения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), которая была установлена на опору линии электропередач. Запись опубликована в Telegram-канале.

С помощью камеры противник пытался отслеживать действия пехоты "Отважных". Она была выведена из строя благодаря тонкой работе российских танкистов.

Ранее военкоры показали видео уничтожения российскими танкистами Южного военного округа частного дома, в котором оборудовали позиции боевики ВСУ под Херсоном.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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