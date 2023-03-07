Российские танкисты одним выстрелом уничтожили дом с боевиками ВСУ в Херсонской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танкисты Южного военного округа (ЮВО) ВС России уничтожили на временно оккупированной Киевом части Херсонской области частный дом, в котором оборудовали позиции боевики вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

На кадрах несколько всушников вышли из дома во двор, потом зачем-то вернулись обратно. И в этот момент по строению делает один точный выстрел российский танк. Дом вместе с боевиками взлетает на воздух.

Напомним, в районе островов на Днепре в Херсонской области продолжаются позиционные бои. Недавно появилось видео одного из таких эпизодов, на котором бойцы из Крыма ликвидировали разведчиков ВСУ, засевших в жилых домах.