Прапорщику из Дагестана Магомеду Баширову удалось предотвратить диверсию в тылу российской армии в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Военнослужащий заметил вооружённую группировку противника, которая планировала совершить диверсию в тылу ВС РФ. Баширов сразу же доложил об этом командиру и вступил в боевые действия с боевиками ВСУ.
Застав врага врасплох, солдаты российской армии мощным огнём разбили огневые точки противника, в результате чего боевые возможности ВСУ существенно сократились. В ходе столкновения Баширов эвакуировал раненых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь.
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