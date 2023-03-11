Прапорщик Баширов предотвратил диверсию ВСУ в тылу российских войск в зоне спецоперации

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Прапорщику из Дагестана Магомеду Баширову удалось предотвратить диверсию в тылу российской армии в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Военнослужащий заметил вооружённую группировку противника, которая планировала совершить диверсию в тылу ВС РФ. Баширов сразу же доложил об этом командиру и вступил в боевые действия с боевиками ВСУ.

Застав врага врасплох, солдаты российской армии мощным огнём разбили огневые точки противника, в результате чего боевые возможности ВСУ существенно сократились. В ходе столкновения Баширов эвакуировал раненых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь.