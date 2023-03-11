В Офисе президента Украины Михаил Подоляк вчера заявил, что Крым ждёт "очень горячий сезон", Киев научит всех уважать и бояться страну. В Государственной думе России ответили на столь громкие сообщения и пообещали советнику эксклюзив.
"Подоляка и подобной ему своре давно ждёт в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России", — приводит слова депутата ГД от крымского региона Михаила Шеремета РИА Новости.
Он отметил, что Киеву в Крыму ничего не светит, несмотря на заявления Запада и планы по захвату полуострова.
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