Разговоры о возврате Крыма Украине начал Запад, обещая поддержку. С 2014 года, когда полуостров стал регионом Российской Федерации, Киев мечтает забрать его обратно.
В Офисе президента Владимира Зеленского пугают Крым предстоящими боевыми действиями и хотят научить уважительно относиться к Украине.
"(Сезон в Крыму будет. — Прим. ред.) горячим. Очень и очень жарким… Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом", — сказал Михаил Подоляк в разговоре с телеведущим Василием Головановым.
Ранее советник главы ОП заявлял, что контрнаступление ВСУ начнут через два месяца, а пока они "истощают" российскую армию в Артёмовске.
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