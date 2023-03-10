В офисе Зеленского Подоляк предрёк Крыму горячий сезон

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разговоры о возврате Крыма Украине начал Запад, обещая поддержку. С 2014 года, когда полуостров стал регионом Российской Федерации, Киев мечтает забрать его обратно.

В Офисе президента Владимира Зеленского пугают Крым предстоящими боевыми действиями и хотят научить уважительно относиться к Украине.

"(Сезон в Крыму будет. — Прим. ред.) горячим. Очень и очень жарким… Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом", — сказал Михаил Подоляк в разговоре с телеведущим Василием Головановым.

Ранее советник главы ОП заявлял, что контрнаступление ВСУ начнут через два месяца, а пока они "истощают" российскую армию в Артёмовске.