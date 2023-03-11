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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина великим воином

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Силовые структуры

Владимира Путина в Венесуэле назвали великим воином, Дональда Трампа - прошлым, а папу Римского окрестили чудотворцем. Президент страны Николас Мадуро дал краткие характеристики значимым людям в истории. Судя по реакции пользователей Сети, оценки деятелям он подобрал верно.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина великим воином

"Папа (Римский. — Прим. ред.) — чудотворец, Луис Альмагро (Секретарь ОАГ. — Прим. ред.) — предатель, Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, Владимир Путин — великий воин, Макри (бывший президент Аргентины — Прим. ред.) — помойка, Фидель Кастро — исторический гигант", — сказал президент Мадуро в эфире La Pizarra.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле прошла акция поддержки СВО на Украине. Жители страны выстроились в букву Z.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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