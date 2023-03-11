Владимира Путина в Венесуэле назвали великим воином, Дональда Трампа - прошлым, а папу Римского окрестили чудотворцем. Президент страны Николас Мадуро дал краткие характеристики значимым людям в истории. Судя по реакции пользователей Сети, оценки деятелям он подобрал верно.
"Папа (Римский. — Прим. ред.) — чудотворец, Луис Альмагро (Секретарь ОАГ. — Прим. ред.) — предатель, Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, Владимир Путин — великий воин, Макри (бывший президент Аргентины — Прим. ред.) — помойка, Фидель Кастро — исторический гигант", — сказал президент Мадуро в эфире La Pizarra.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле прошла акция поддержки СВО на Украине. Жители страны выстроились в букву Z.
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