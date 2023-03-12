Украинские боевики показали "дорогу жизни" — путь, по которому идут поставки вооружения, техники и эвакуация раненых из Бахмута (Артёмовска). Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны".
На обочинах заметна разбитая техника. Эта трасса на данный момент также не является безопасной, она простреливается российскими войсками, отметили авторы ролика.
Добавим, вчера военкоры сообщили, что при попытке выйти из Артёмовска был уничтожен отряд националистов с иностранными наёмниками.
Ранее в Сети появились новые кадры боёв в городе, снятые самими всушниками.
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Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.