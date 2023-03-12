РВ: боевики ВСУ показали "дорогу жизни" из Бахмута

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики показали "дорогу жизни" — путь, по которому идут поставки вооружения, техники и эвакуация раненых из Бахмута (Артёмовска). Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны".

На обочинах заметна разбитая техника. Эта трасса на данный момент также не является безопасной, она простреливается российскими войсками, отметили авторы ролика.

Добавим, вчера военкоры сообщили, что при попытке выйти из Артёмовска был уничтожен отряд националистов с иностранными наёмниками.

Ранее в Сети появились новые кадры боёв в городе, снятые самими всушниками.