Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марочко: потери заставили Генштаб ВСУ возобновить ротацию на Купянском направлении
Визит Байдена в Киев обошёлся украинцам в 60 млн гривен на организацию охраны и массовки
VW подтверждает дебют американской версии 2024 ID.Buzz LWB в июне
В Испании тысячи человек вышли на митинг в поддержку РФ: "Зеленский, фашист, ты — террорист!"
Tesla расследуется NHTSA после того, как у Model Y отвалились рулевые колеса
Стратегический бомбардировщик ВВС США отработал учебный удар по Санкт-Петербургу
Эксперт Копейкина: "Чтобы не остаться без сил, важно помнить о балансе "брать — давать"
Нутрициолог: "Не все добавки Омега-3 одинаковые"
РВ: российские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Сватова, применив установку УР-77

РВ: боевики ВСУ показали "дорогу жизни" из Бахмута

0:41
Силовые структуры

Украинские боевики показали "дорогу жизни" — путь, по которому идут поставки вооружения, техники и эвакуация раненых из Бахмута (Артёмовска). Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны".

На обочинах заметна разбитая техника. Эта трасса на данный момент также не является безопасной, она простреливается российскими войсками, отметили авторы ролика.

Добавим, вчера военкоры сообщили, что при попытке выйти из Артёмовска был уничтожен отряд националистов с иностранными наёмниками.

Ранее в Сети появились новые кадры боёв в городе, снятые самими всушниками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Боевик ВСУ снял на видео, как его сразила пуля

Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.

РВ: солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля
Медведев о переименовании России в Московию: "Нет, конечно, не Хохляндия"
Медведев объяснил, как будет называться Украина в ответ на попытки навязать Московию
Отряд наёмников ВСУ уничтожен при попытке выйти из Бахмута
Три ошибки Запада станут смертельными для Украины
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне
Стоимость газа в ЕС поднялась выше $500 за тысячу кубометров
CNN сообщил о применении ВС РФ уникальной ракеты на Украине
CNN сообщил о применении ВС РФ уникальной ракеты на Украине
Последние материалы
Tesla расследуется NHTSA после того, как у Model Y отвалились рулевые колеса
Стратегический бомбардировщик ВВС США отработал учебный удар по Санкт-Петербургу
12 марта: Падение самодержавия и конец советско-финской войны
Рожденные 12 марта под знаком зодиака Рыбы решительны и выносливы
Эксперт Копейкина: "Чтобы не остаться без сил, важно помнить о балансе "брать — давать"
Психолог: "Некоторые устраивают скандал, чтобы привлечь внимание партнёра"
Нутрициолог: "Не все добавки Омега-3 одинаковые"
Обзор Cadillac CT4 2023 года: Спортивный компактный автомобиль Caddy отлично едет по дорогам
РВ: российские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Сватова, применив установку УР-77
RV: опубликованы видеокадры уничтожения позиций ВСУ под Северском в ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников