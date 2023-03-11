РВ: появились новые кадры боёв в Бахмуте, снятые боевиками ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились новые кадры боёв в Бахмуте (Артёмовске), снятые самими боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ). Военные корреспонденты "Русской Весны" публикуют три видео в своём Telegram-канале.

На одном ролике (который размещён в статье) боевая машина пехоты (БМП) противника разносит дома в частном секторе, где замечено движение. На другом огонь ведёт БТР-4Е, на третьем всушники едут по городу.

Ранее сегодня появились сообщения о том, что в Бахмут в пятый раз за последние недели приехал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский, который объяснил, зачем Киев так упорно удерживает город.