Российские военные из группировки "Отважные" прорывают оборону вооружённых сил Украины (ВСУ) и ведут активное наступление на позиции противника в районе населённых пунктов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Штурм ведут танки и пехота Центрального военного округа (ЦВО), пишет "Русская Весна".
Украинские аналитики отмечают, что причиной изменений тактической обстановки в районе Площанки стала успешная атака русских при поддержке трёх танков.
Военные России активно применяют тактику атакующих волн, массированную артподготовку и танковые удары с целью прорыва обороны ВСУ, сообщают в своей сводке киевские эксперты.
Ранее стало известно, что российские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Сватова, применив установку УР-77 ("Змей Горыныч").
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.