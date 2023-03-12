РВ: танки и пехота "Отважных" прорывают оборону ВСУ, применяя тактику атакующих волн

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные из группировки "Отважные" прорывают оборону вооружённых сил Украины (ВСУ) и ведут активное наступление на позиции противника в районе населённых пунктов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Штурм ведут танки и пехота Центрального военного округа (ЦВО), пишет "Русская Весна".

Украинские аналитики отмечают, что причиной изменений тактической обстановки в районе Площанки стала успешная атака русских при поддержке трёх танков.

Военные России активно применяют тактику атакующих волн, массированную артподготовку и танковые удары с целью прорыва обороны ВСУ, сообщают в своей сводке киевские эксперты.

Ранее стало известно, что российские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Сватова, применив установку УР-77 ("Змей Горыныч").