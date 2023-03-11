Российские десантники в ходе наступления в районе Сватова в ЛНР заняли ещё один опорный пункт украинских боевиков. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что бойцы ВДВ сначала применили установку разминирования УР-77 ("Змей Горыныч") и двинулись на технике к вражеским позициям после артподготовки.
В лесопосадке, где располагался опорный пункт ВСУ, десантники спешились и начали штурм украинских позиций. В результате грамотных атак военные РФ выбили ВСУ и заняли новый рубеж, пишут авторы канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.