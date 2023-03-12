Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию. В Артёмовске идут ожесточённые бои. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне города, что привело к созданию хорошего плацдарма для дальнейшего продвижения. Об этом заявил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В населённом пункте Артёмовск штурмовые группы заняли на территории Артёмовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции", — сказал он ТАСС.
Это позволяет ВС РФ контролировать перемещения ВС Украины.
Ранее сообщалось, что бойцы русской армии накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска.
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