Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию. В Артёмовске идут ожесточённые бои. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне города, что привело к созданию хорошего плацдарма для дальнейшего продвижения. Об этом заявил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В населённом пункте Артёмовск штурмовые группы заняли на территории Артёмовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции", — сказал он ТАСС.

Это позволяет ВС РФ контролировать перемещения ВС Украины.

Ранее сообщалось, что бойцы русской армии накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска.